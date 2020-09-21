Скандальная российская певица Лолита Милявская поразила своими перевоплощениями 

Артистка приняла участие в проекте "Трансформация", благодаря которому смогла примерить на себя несколько образов знаменитых женщин, сообщает Politeka.net

Певица на время стала исполнительницей шоу в стиле бурлеска Дитой фон Тиз, певицей Эми Уайнхаус, актрисами Фаиной Раневской и Элизабет Тейлор. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

"Этот проект «Трансформация»🎬придуман, как кинопробы на образ любимых артисток⁣", - написала артистка.

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Поблагодарив всех организаторов, Лолита написала:

"В этом ролике запечатлен поиск Зерна Героинь.⁣⁣.. Надеюсь, Вам понравится 🙏❤️ (Скажу честно, попотеть мне пришлось...)". 

За час пост собрал более 50 тысяч просмотров и много комментариев. 

"👍👏👏👏Вы очень красивая,умная и...гениальная АКТРИСА.🔥🔥🔥💗👑", "Фантастическая работа👏👏👏все крутые, а Эми...просто потрясающая!!!😘😘😘❤️❤️❤️", "Лолита, какая же вы интересная женщина, как вам удаётся передать образ, вы актриса с большой буквы! Ещё хочу спросить, вы собираетесь во Владивосток с концертом приехать в ноябре? у меня билет на ваш концерт", "Какая же вы здесь красивая, и собрали в себе таких великих личностей. Ищу свободную минуту, чтобы наконец-то послушать интервью😍", "Элизабет Тейлор очень шикарно🔥🔥🔥", "Необыкновенно хороша!!!😍", "Вау😍 Это что-то невероятное😻😻 В любом образе так невыносимо красива🤩🤩❤️❤️🔥🔥🔝", "Круто , особенно Элизабет 👍👍👍👍", - написали пользователи сети. 

Стоит отметить, что недавно звезда резко похудела, что не могло уйти от внимания ее поклонников. 

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С Алёной Долецкой @alionadol, в огонь и в воду✌️ Её имя в мире моды многое значит!⁣⁣⠀ Этот проект «Трансформация»🎬придуман, как кинопробы на образ любимых артисток.⁣⁣⠀ Интервью получилось, с ней всегда нестандартно!⁣⁣⠀ Отдельное Спасибо Команде, гримирующей и одевающей меня в этом эксперименте 🙏⁣⁣⠀ Отдельная Любовь Владимиру Васильчикову @vladimirvasilchikov, действительно фотоХудожнику👏🙏⁣⁣⠀ В этом ролике запечатлён поиск Зерна Героинь.⁣⁣⠀ Лучшие и точные фото можно посмотреть в самом издании @flacon_magazine.⁣⁣⠀ Надеюсь, Вам понравится 🙏❤️ (Скажу честно, попотеть мне пришлось..)

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Напомним, что вздорный Соседов из "Х-фактора" обхаял Лолиту: "Не покупайтесь на туфту! Вас дурят!".

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