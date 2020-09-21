Скандальная российская певица Лолита Милявская поразила своими перевоплощениями

Артистка приняла участие в проекте "Трансформация", благодаря которому смогла примерить на себя несколько образов знаменитых женщин, сообщает Politeka.net.

Певица на время стала исполнительницей шоу в стиле бурлеска Дитой фон Тиз, певицей Эми Уайнхаус, актрисами Фаиной Раневской и Элизабет Тейлор. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Этот проект «Трансформация»🎬придуман, как кинопробы на образ любимых артисток⁣", - написала артистка.

Поблагодарив всех организаторов, Лолита написала:

"В этом ролике запечатлен поиск Зерна Героинь.⁣⁣.. Надеюсь, Вам понравится 🙏❤️ (Скажу честно, попотеть мне пришлось...)".

За час пост собрал более 50 тысяч просмотров и много комментариев.

"👍👏👏👏Вы очень красивая,умная и...гениальная АКТРИСА.🔥🔥🔥💗👑", "Фантастическая работа👏👏👏все крутые, а Эми...просто потрясающая!!!😘😘😘❤️❤️❤️", "Лолита, какая же вы интересная женщина, как вам удаётся передать образ, вы актриса с большой буквы! Ещё хочу спросить, вы собираетесь во Владивосток с концертом приехать в ноябре? у меня билет на ваш концерт", "Какая же вы здесь красивая, и собрали в себе таких великих личностей. Ищу свободную минуту, чтобы наконец-то послушать интервью😍", "Элизабет Тейлор очень шикарно🔥🔥🔥", "Необыкновенно хороша!!!😍", "Вау😍 Это что-то невероятное😻😻 В любом образе так невыносимо красива🤩🤩❤️❤️🔥🔥🔝", "Круто , особенно Элизабет 👍👍👍👍", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что недавно звезда резко похудела, что не могло уйти от внимания ее поклонников.

Напомним, что вздорный Соседов из "Х-фактора" обхаял Лолиту: "Не покупайтесь на туфту! Вас дурят!".

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