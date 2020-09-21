Недоумевающим украинцам, которым ПриватБанк неожиданно заблокировал кароточку, приходится "с боем" докапываться до истины

Так, одна из клиенток пожаловалась на работу ПриватБанка на сайте Минфина, передает Politeka.net.

Молодая мамочка возмущена тем, что ей без объяснений заблокировали карточу, и теперь она осталась с 1-месячным младенцем на руках без средств к существованию.

По словам клиентки, она несколько раз звонила на "горячую" линию, где ей говорилось ожидать решения вопроса в течение трех рабочих дней. Одако, прошло уже больше времени, а карточку так и не разблокировали.

"ПриватБанк заблокировал карту без предупреждения 17.09.2020 после 14:00, может и раньше, узнала я об этом только тогда, когда мне нужно было оплатить заказ в интернет-магазине. Я изначально написала в онлайн-чат, мне сказали, что заблокировали в связи с заявлением нескольких плательщиков, каких - так и не удалось узнать даже после звонка на номер 3700. 18.09.2020 я снова звоню на номер 3700 и получаю уже другую информацию, что карта заблокирована в связи с тем что мне на счёт 11.09.2020 зашла сума 350 гривен, которая требует дополнительной проверки, и опять же срок 3 рабочих дня, ждите звонка из банка. 19.09.2020 опять звонила на номер 3700, чтобы узнать, как обстоят дела с разблокировкой карты, мне опять ответили ждите 3 рабочих дня. И доступа к клиент-банку тоже нет, в связи с тем, что карта заблокирована. Я уже 4 день без средств на существование, благодаря Привату", - возмутилась клиентка.

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