Клиенты в недоумении, на каких основаниях ПриватБанк отказывается дальше с ними сотрудничать

Об этом пишет Politeka.net.

Так, в новом негативном отзыве, опубликованном на портале Минфин, клиент рассказал, как ПриватБанк заблокировал ему социальную карту и отказывается дальше с ним сотрудничать.

Мужчина отметил, что последние восемь лет получает на карту ПриватБанка выплаты по инвалидности. Его пригласили в отделение банка для замены карты, где он услышал отказ в дальнейшем обслуживании.

"Прихожу — сотрудник говорит «Я не могу поменять, карта заблокирована, вы больше не являетесь клиентом нашего банка, мы вас не обслуживаем. Вы имеете право снять ваши деньги, и всё, до свидания»!. Звонили оператору, и сотрудник писала в свой чат — ответ «Внутреннее распоряжения банка. Мы имеем право не объяснять причин и прекратить обслуживать в одностороннем порядке»", - подчеркнул клиент в своем отзыве.

Оператор на горячей линии сказала, что якобы направила запрос в центральный офис ПриватБанка, и клиенту нужно ожидать пять дней, когда придет ответ.

"Где это такое видано?! Выкинули меня, как собаку. Государственный банк! Я получаю пособие по инвалидности на эту карту восемь лет!

В итоге, оператор послала запрос в главный офис, сказала что ответ будет в течении 5 дней. Ответа не было месяц (картой пользуюсь, как и раньше) - пошел сам узнавать опять, что это было — "Вы у нас не обслуживаетесь, допользуйтесь картой и всё. Мы можем не объяснять причин", - резюмировал он в своем отзыве.

"К сожалению, указанных в публикации данных недостаточно для решения вопроса. Обратились к вам в частном сообщении, чтобы разобраться в ситуации более подробно", - ответил на жалобу сотрудник ПриватБанка в комментариях.

Напомним, ситуация с денежными переводами изменилась, ПриватБанк озвучил детали.

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