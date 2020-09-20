Украинцы не понимают, на каком основании ПриватБанк блокирует карты

Об этом говорится в негативном отзыве, который клиентка опубликовала на тематическом портале Минфин.

По ее словам, она оформила в ПриватБанке сразу три карты, но после зачисления средств они оказались заблокированы.

"После зачислений на карты средств не прошло и месяца, как мои карты оказались заблокированы (без предупреждения, без объяснения, без видимой причины). После звонка на 3700 карту «Универсальную» разблокировали, причем довольно быстро (в течении часа), карты «Для выплат» остались заблокированы", - рассказывает клиентка.

Женщина также отметила, что карты не разблокировали даже после того, как она лично приходила в отделение ПриватБанка.

"ПриватБанк, что Вы делаете? Не слишком ли вы перемудрили со своей службой безопасности? Потому что после Вашей «заботы о клиенте» появляется только одно желание — забрать свои деньги и держаться от вас подальше, и тем более не рекомендовать ПриватБанк другим.", - эмоционально резюмировала клиентка в негативном отзыве.

"Банк обслуживает клиентов руководствуясь действующим законодательством и нормами НБУ. Необходимость актуализации данных описана в Положении об осуществлении банками финансового мониторинга (постановление НБУ № 417) разделах I п. 3, разделе V и других пунктах данного постановления. Важно понимать, что получение банком документов для прохождения идентификации и актуализации данных, в том числе зарегистрированного адреса проживания является не прихотью, а четким следованием действующим законам. Мы проверим информацию по предоставленным документам и свяжемся с результатом", - отреагировал на жалобу сотрудник банка.

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