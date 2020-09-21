Актриса студии Квартал 95 Елена Кравец и ее муж Сергей 21 сентября отмечают 18 годовщину свадьбы

По этому поводу в Сети появились фотографии со свадьбы пары. Снимки опубликовали на фан-странице артистки.

«Леночка, поздравляем вас! ♥ 😍 Будьте и дальше счастливой и крепкой семьей, которая является для многих примером ♥», - говорится в подписи к снимкам.

На фото Елена Кравец запечатлена в белом, пышном платье без бретель, с фатой и нежным украшением на шее. Сергей выбрал для важного события черный классический костюм, белую рубашку и галстук.

Рядом с молодоженами — Владимир Зеленский и его жена Елена.

Елена Зеленская запечатлена с короткой стрижкой, из-за которой ее даже трудно узнать.

Как известно, две Елены являются давними подругами и сейчас также продолжают дружить.

«Господи! Как волнительно, надеемся, что вы так же счастливы», «Поздравляем !!! Желаем долгих и счастливых лет!!!», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Елена Кравец сообщала, что у них с мужем нет традиции праздновать годовщину свадьбы. Однажды звезда "Квартала 95" даже забыла про собственный праздник.

"Для меня 21 сентября как-то быстро наступило, а тут цветы, подарки. и я: "Ой.....". Мы как-то не празднуем с размахом этот день, мне приятно, что мы вместе и то, что до сих пор имеем состояние нашего микрокосмоса, которое было в тот день на свадьбе. Эта дата имеет под собой прочную основу. Мне это приятно", - призналась Кравец.

Напомним, Кравец из «Квартал 95» ошарашила видом после тяжелой болезни: «В глазах печаль».

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