Звезда Студии «Квартал 95» Елена Кравец поделилась свежим фото после выздоровления от китайского вируса

Не так давно популярная украинская юмористка заставила поклонников поволноваться, заразившись опасным китайским вирусом, который бушует во всем мире и Украине. Однако, позже Кравец объявила, что получила отрицательный тест и поборола болезнь.

Звезда уже вернулась к работе и накануне провела традиционный для себя вечер чтений. Она поделилась свежей фотографией с мероприятия в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На черно-белом снимке Кравец позирует в строгом костюме из черного пиджака и светлых брюк. Она сидит, явно наблюдая за происходящим на сцене, и довольно улыбается. Глядя на фото трудно поверить в то, что еще совсем недавно артистка перенесла тяжелую болезнь.

«Мое вчера в эту же минуту было таким», - подписала фото актриса.

Ее поклонники тут же принялись комментировать снимок.

«Самая красивая», «Ой, Лена, Лена! Какое же красивое фото! Потому что на нём вы», «Верните старый квартал», «Шикарное фото, и красивенная улыбка», «Вижу в глазах какую-то печаль», «Спасибо огромное за вчерашний вечер всё была море эмоций и впечатлений. Хочется почаще такого», «Потрясающая», - пишут люди.

Ранее Кравец рассказала о переносе съемок из-за своей болезни.

"Вам, возможно, кажется, что мы перенесли съемки Вечернего квартала к нам домой, но это не так... За два дня до съемок оказалось, что мою семью не обошел вирус, и меня лично.. Я была вынуждена пропустить съемку...", - рассказала Елена Кравец.

Актриса также добавила, что не успела заразить своих коллег по съемочному цеху китайским вирусом, поэтому съемки состоялись.

Напомним, Елена Кравец из "Квартал 95" без макияжа очаровала юным лицом.

Как сообщала Politeka, Елена Кравец из "Квартал 95" экстренно вышла на связь после тяжелой болезни, видео.

Также Politeka писала, что Кравец из «Квартал 95» после тяжелой болезни срочно обратилась к украинцам.