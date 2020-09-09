Звезда "Квартала 95" Елена Кравец привыкает к нормальному образу жизни после тяжелой болезни

Об этом пишет Politeka.net.

Новое фото Елены Кравец был опубликовано на странице официального фан-клуба звезды "Квартала 95" в Instagram.

В частности, украинская звезда Елена Кравец без макияжа впервые засветилась на публике после тяжелой болезни, которая застала врасплох семью актрисы.

На снимке Елена Кравец, которая поборола коварный вирус, позирует за столиком одного из заведений Одессы. Актриса "Квартала 95" также улыбается и радуется жизни.

"Хорошего дня", - говорится в подписи к фото.

Фанаты мгновенно отреагировали на публикацию и засыпали Елену Кравец десятками восторженных комментариев.

"И вам Лена хороших дней и прекрасного настроения", "Выглядите чудесно! Шикарная улыбка и а позитива сколько", "Как девчушечка", "Доброе утро Елена! Ждем с нетерпением, вечера, Удачи!", "И Вам , взаимно! Вы очаровательны! Дай Вам Бог здоровья и Вашей семье!", "После такого позитивного фото Елены день не может быть плохим", - написали они под новым снимком звезды "Квартала 95".

Напомним, коллега Елены Евгений Кошевой сообщил, что у нее выявили китайский вирус и что в новых выпусках шоу ее будут заменять другие артистки из "Женского квартала".

Через время Елена Кравец записала видеообращение, где рассказала, что заразилась вирусом за два дня до начала съемок "Вечернего квартала", но, к счастью, она не успела заразить своих коллег.

Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».

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