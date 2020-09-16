Первая леди Украины Елена Зеленская удивила откровением
Как передает Politeka.net, супруга президента опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, сделанные во время рабочей поездки в Австрию.
Так, Зеленская посетила художественную галерею Альбертина, в которой по ее инициативе в июне 2020 года заработал аудиогид на украинском языке.
Первая леди не смогла скрыть своего восторга и поделилась эмоциями с пользователями.
"Наконец мы встретились! Знакомьтесь - Альбертина, венская красавица, прекрасно говорит на украинском! Мои чувства к Альбертины всегда будут особенными: именно она была первой, кто откликнулся на мою идею о создании аудиогида на украинском. Наша встреча должна была состояться еще в июне, но карантин внес свои коррективы. И вот теперь имею возможность поблагодарить за открытость и помощь и послушать ее интересные рассказы о шедеврах мирового классического модерна. На украинском! 💙💛", - говорится в подписи к фото.
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При этом многие комментаторы обратили внимние не только на слова жены президента, но и на ее внешний вид. К слову, Елене советуют "поменять стилистов", так как в последнее время ее наряды очень ее старят. Кроме того, украинцы возмутились, что в стране есть куда большие проблемы, которые нужно решить, чем Альбертина. Тем не менее, большинство поблагодарили Зеленскую за инициативу.
"Вы - красивая, молодая женщина, приятная, привлекательная, интеллигентная, современная, но Вашим стилистам - незачёт! Мадам Макрон куда более стильно и молодёжно одевается..." - "Согласна полностью, молодая женщина и вид на 50, как минимум. Вся одежда мешковатая и длинная. Ужасно"
"Красуня наша , гордимось тобою! Спасиба милая за все!"
"Елена! Я восхищаюсь Вами! Умная, дипломатичная, мудрая, красивая, стильная. Вы самая лучшая из всех предыдущих! Пока Вы болели, Вас очень не хватало"
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