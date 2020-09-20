Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач похвастался идеальным отдыхом с семьей на природе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Полный состав команды Ткачи. Угадайте, по какому виду спорта?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Ткач позирует рядом со своей красавицей-женой и дочерью. Рядом с ними позирует их маленькая собачка породы такса.

«Какие вы солнечные люди», «супер семья», «очень классные», «вот это отдых», «здоровья, счастья вам», «какие вы классные, радуюсь за вас», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что актер из студии «Квартал 95» Юрий Ткач похвастался своей подросшей дочерью в ее день рождения

15 сентября дочь юмориста Лиза отмечает свой день рождения. По этому поводу родители решили устроить для девочки семейный праздник. Ткач поделился соответствующим снимком в своем Инстаграм.

На фото Ткач и его жена трогательно приобнимают маленькую Лизу. Девочка позирует с милой улыбкой на лице в черном платье с оригинальным украшением. При этом на лице шестилетней красотки можно заметить легкий макияж и блестки.

Напомним, распаренный Ткач из "Квартал 95" в одном халате поразил внешним видом: "Аладдин уже не тот".

Как сообщала Politeka, счастливого Юрия Ткача из "Квартал 95" застали под роддомом, фото семейства.

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" озадачил странной выходкой на съемочной площадке: "Уже стаканюру лупонул".