Участница популярного шоу «Танці з зірками», экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос впечатлила довольно соблазнительным фото

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм жгучая брюнетка разместила свежий снимок. На нем она позирует в черном нижнем белье, поверх которого набросила кожаную куртку. Димопулус сидит на стуле забросив голову назад и прикрыв свои глаза. Артистка застыла в позе наслаждения.

В публикации знаменитость пожаловалась, что в последнее время живет в сумасшедшем ритме.

«Иногда мне кажется, что я едва успеваю дышать, но потом вспоминаю – звонить с жалобами некому!

И иду работать дальше 😄», - поделилась она.

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Санта Димопулус отметила, что ее день расписан по минутам.

"Расписание и дисциплина – мои главные спутники последних недель. Как нам удалось подружиться? Не могу сказать, что мы стали лучшими друзьями, но принять и выдержать гонку мне помогает вот что: завтрак с семье, лес, медитации, массажная ванна с солью и баня", - написала она.

Также красотка призналась, что балует себя круассанами, ленивыми варениками и пастой.

Надо отметить, что на ее фигуре эти продукты никак не сказываются.

«Девушки о чем вы думаете, когда делаете фото с таким ракурсом?», - спросил один из подписчиков у Санты.

Как сообщалось ранее, экс-участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос похвасталась идеальном лицом вблизи и произвела фурор среди поклонников.

Так, звезда рассказывает, что у нее долгое время были проблемы с кожей, из-за чего она была вынуждена обратиться к специалистам. Однако после создания специального ухода, проблема решилась.

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