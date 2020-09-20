Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся исполнением главной роли в сериале «Великолепный век», поразила невероятно стильным образом
На своей странице в социальной сети Инстаграм 37-летняя красотка поделилась снимком, на котором позирует в белой водолазке и стильном белом жакете в красно-черную клетку, передает Politeka.net. Выглядит она при этом просто невероятно.
Волосы зведы собраны в хвост, а на лице – безупречный макияж. При этом мастер подчеркнул красивые скулы актрисы, а также оттенил глаза, продемонстрировав их глубину. Губы Мерьем тронуты едва заметным слоем нюдовой помады.
Как известно, недавно Узерли сыграла роль в турецком фильме «Улей», которому уже пророчат успех на международной арене.
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Кроме того, Мерьем выступила сопродюсером этой ленты. Уже появился трейлер фильма с субтитрами на английском языке. Видео актриса также поделилась на странице в соцсети.
Ранее мы рассказывали о том, что Мерьем опубликовала фото, на котором показала свою роскошную внешность крупным планом. Девушка была в обычной черной майке. Ее руки и плечи были оголены. Актриса позировала на черном фоне, благодаря чему ее тело прекрасно оттенялось светом.
Выглядела Узерли чарующе, от ее лица просто невозможно оторвать взгляд, о чем в комментариях написали поклонники. На фото можно рассмотреть пухлые губы звезды, ее выразительный подбородок и невероятные глаза.
Как известно, сейчас звезда второй раз находится в интересном положении. Имя отца ребенка актриса не раскрывает. Известно лишь, что это американец, который живет в Берлине.
Напомним, беременная звезда "Великолепного века" поразила натуральной красотой.
Также Politeka сообщала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" призналась в беременности, фото будущей мамы.
А еще Politeka писала, что звезда "Великолепного века" показала, как развлекается с малышкой-дочерью.