Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся исполнением главной роли в сериале «Великолепный век», поразила невероятно стильным образом

На своей странице в социальной сети Инстаграм 37-летняя красотка поделилась снимком, на котором позирует в белой водолазке и стильном белом жакете в красно-черную клетку, передает Politeka.net. Выглядит она при этом просто невероятно.

Волосы зведы собраны в хвост, а на лице – безупречный макияж. При этом мастер подчеркнул красивые скулы актрисы, а также оттенил глаза, продемонстрировав их глубину. Губы Мерьем тронуты едва заметным слоем нюдовой помады.

Как известно, недавно Узерли сыграла роль в турецком фильме «Улей», которому уже пророчат успех на международной арене.

Кроме того, Мерьем выступила сопродюсером этой ленты. Уже появился трейлер фильма с субтитрами на английском языке. Видео актриса также поделилась на странице в соцсети.

Ранее мы рассказывали о том, что Мерьем опубликовала фото, на котором показала свою роскошную внешность крупным планом. Девушка была в обычной черной майке. Ее руки и плечи были оголены. Актриса позировала на черном фоне, благодаря чему ее тело прекрасно оттенялось светом.

Выглядела Узерли чарующе, от ее лица просто невозможно оторвать взгляд, о чем в комментариях написали поклонники. На фото можно рассмотреть пухлые губы звезды, ее выразительный подбородок и невероятные глаза.

Как известно, сейчас звезда второй раз находится в интересном положении. Имя отца ребенка актриса не раскрывает. Известно лишь, что это американец, который живет в Берлине.

Напомним, беременная звезда "Великолепного века" поразила натуральной красотой.

Также Politeka сообщала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" призналась в беременности, фото будущей мамы.

А еще Politeka писала, что звезда "Великолепного века" показала, как развлекается с малышкой-дочерью.