Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила выходкой после бурной ночи с Джигурдой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«После позитивнейшей вчерашней тусовки в кругу творческих людей я уже с утра в моем балетном зале занималась и репетировала.😊🩰🦢 Я так люблю жить на позитиве!🙏😊 Радоваться каждому мгновению жизни и самым прекрасным ее событиям.🙏 Я люблю веселых и добропорядочных людей, люблю проводить время так, как мне подсказывает душа, люблю радоваться любым приятным нюансам и поступкам красивым по отношению ко мне. Я люблю и любима», - говорится в сообщении.

При этом Волчочкова призналась, что ей не стыдно за свою вчерашнюю выходку.

«Мне нравится кураж и позитив.👍😂 Но, самые главные качества моей жизни-это Дисциплина и Профессионализм!👍💪🩰 Повторю, что помимо двух священных ипостасей моей жизни-сцены и балетного зала, я могу делать всё, что я хочу и что могу себе позволить. Но уже на протяжении 35-ти лет я каждый день в балетном зале. И сегодня тоже с утра поддерживаю форму физическим трудом. Конечно, чесать ногами тяжелее, чем злыми языками», - говорится в тексте сообщения.

В то же время комментарии Волочкова решила оставить закрытыми.

До этого мы писали, что балерина Анастасия Волочкова оскандалилась кадрами «хмельных» гуляний

На опубликованных кадрах видно, что Волочкова после употребления спиртного просит у Джигурды привезти ей устройство для «взрослых» утех, однако потом резко передумывает и просит «аленький цветочек». Увиденное произвело эффектно бомбы среди пользователей сети, которые поспешили упрекнуть знаменитость в недостойном поведении.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

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