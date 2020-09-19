Скандальная российская певица Лолита Милявская появилась перед всеми в очень смелом наряде

Артистка опубликовала видео в откровенном костюме на странице в Instagram, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

В кадре похудевшая и изменившая прическу поп-дива позирует перед зеркалом.

В подписи к видео знаменитость анонсировала свой концерт, который был запланирован сначала на весну, но из-за карантина отменен. И вот теперь, 9 октября Милявская приглашает всех желающих посетить ее выступление и обязательно не забыть захватить с собой маску.

«Вот примеряю концертный костюмчик. Но до 9 октября еще есть время, можно и поправится чуть-чуть или похудеть, да черт с ним, главное – петь для вас», - иронизирует она.

Пользователи в сети принялись обсуждать внешний вид певицы, при этом нужно отметить, что в комментарии пришла ее звездная коллега исполнительница песен Светлана Лобода.

«Ого вот это новость», - воскликнула певица.

«Лолита! Вы в шикарной форме! Очередное подтверждение, что женщину возраст только красит 😇❤️», «Лола, вы такая молодчина! Восхищаюсь вами. Так радикально измениться ща короткое время может только стильная, целеустремлённая женщина, каковой вы и являетесь. Шикарная во всем: внутренний мир, фигура, лицо и конечно же ГОЛОС! ТАК ДЕРЖАТЬ!❤️❤️❤️❤️❤️», «Самая шикарная 😍😍😍😍», «Вау! Талия как у Натали❤️», «Вам очень хорошо, всё как надо», - высказались другие поклонники.

Напомним, что вздорный Соседов из "Х-фактора" обхаял Лолиту: "Не покупайтесь на туфту! Вас дурят!".

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