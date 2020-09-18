Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила мережу, показавшись на камеру в наряді Єви

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Це щастя, коли-будь - який день, що вважається робочим, можна оголосити для себе вихідним, і провести його з коханим», - йдеться в повідомленні.

При цьому Волочкова розповіла, що «лазня і крижана купіль дає ефект краще, ніж салони краси!».

На опублікованих кадрах почервоніла Волочкова позує вже в купелі, прикривши пікантні місця віником з лазні. При цьому коментарі знаменитість продовжує тримати закритими через наплив користувачів, які звинувачують її в лукавстві й лицемірстві.

До цього ми писали, що російська балерина Анастасія Волочкова здивувала кадрами, зробленими під час домашнього тренування

"Екзерсіс у звичній обстановці", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах розповніла Волочкова тренується, тримаючись рукою за балетний верстат. У якийсь момент знаменитість скидає курточку, неабияк при цьому пропотівши.

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