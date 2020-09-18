Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила мережу, показавшись на камеру в наряді Єви
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Це щастя, коли-будь - який день, що вважається робочим, можна оголосити для себе вихідним, і провести його з коханим», - йдеться в повідомленні.
При цьому Волочкова розповіла, що «лазня і крижана купіль дає ефект краще, ніж салони краси!».
Кейт Міддлтон потрапила в грандіозний скандал, британці у нестямі від люті: "Була без…"
Мокра Каменських в "залізному" бюстгальтері показала, як виглядає "кайф": "Ух ти яка…"
Гарік Харламов, який розлучається з Асмус, перестав приховувати свій важкий діагноз: що відомо
Розповніла Каменських обтягнула попу леопардовими лосинами і заспівала під фанеру: "Чорти-NK-що"
На опублікованих кадрах почервоніла Волочкова позує вже в купелі, прикривши пікантні місця віником з лазні. При цьому коментарі знаменитість продовжує тримати закритими через наплив користувачів, які звинувачують її в лукавстві й лицемірстві.
До цього ми писали, що російська балерина Анастасія Волочкова здивувала кадрами, зробленими під час домашнього тренування
"Екзерсіс у звичній обстановці", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах розповніла Волочкова тренується, тримаючись рукою за балетний верстат. У якийсь момент знаменитість скидає курточку, неабияк при цьому пропотівши.
Нагадавши, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків
Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула змарнілими ногами в вовняних чоботях