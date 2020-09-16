Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила кадрами, сделанными во время домашней тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Экзерсис в привычной обстановке», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах располневшая Волочкова тренируется, держась рукой за балетный станок. В какой-то момент знаменитость сбрасывает курточку, изрядно при этом пропотев.

Однако поклонников знаменитость лишила возможности что-либо сказать, поделившись кадрами в Сторис. Тем не менее, многие из них бы заметили, что шпагат у знаменитости уже не тот.

Как сообщалось ранее, российская балерина Анастасия Волочкова озадачила поклонников странной выходкой в бикини

«Будьте счастливы! Давайте радоваться друг за друга и делиться позитивом», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Волочкова позирует в море, странно играя с водой. А поскольку знаменитость закрыла возможность что-либо говорить под своими постами, пользователи сети не смогли ей сказать, что их кумир выглядит так, будто сбежал из детского сада.

Как известно, балерину хейтят за двуличие – пользователи критикуют за то, что на одних фотографиях она позирует в различных религиозных местах, а после этого постит снимки с невероятно откровенной тематикой.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах