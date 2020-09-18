Украинская певица, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Марта Адамчук удивила "рекордно" пышным платьем, похожим на воздушный шарик

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в романтическом образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, на Марте объемное черное платье, присобранное сверху и снизу, а также перчатки до локтей. Девушка, будто налитый бутон цветка или воздушный шарик, "порхала" из одного пустующего зала в другой, улыбаясь в камеру, делая театральные движения и демонстрируя себя во всевозможных ракурсах. В глаза бросается пикантная деталь: на Марте нет нижнего белья.

Необычный лук дополнили массивное ожерелье и серьги-цилиндры.

"Еще никогда я не выкладывала бэкстейдж до готовности фото, но следуя ощущением, на этот раз делаю именно так. На днях мы отсняли очень атмосферную работу. Жду снимков с большим трепетом ♥", - поделилась мыслями певица.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, поставив за несколько часов сотни лайков: "Волшебная🖤"; "Королева👑👍💗".

Ранее мы сообщали, Марта похвасталась селфи в этом же наряде. Примчавшаяся на фотосессию девушка, как оказалось, долго не могла найти свободное место, где бы припарковаться. Но это, судя по видео выше, не помешало ей собраться и восхитительно сыграть на камеру.

"Видно, что 40 минут искала парковку в центре?)) Спасибо за съемку", - говорится в подписи.

"Не зря искала место, красивая вы, красивая, локейшен"; "Ваааааааааах;)";

"Обаятельная женщина, просто счастья", - прокомментировали пользователи.

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