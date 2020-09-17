Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией американской знаменитости Ким Кардашьян, показала фигуру в леопардовом мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Вам нравятся мои волосы, такой их цвет? Или лучше блондинкой?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на кадрах Квитко позирует в леопардовом мини-бикини, демонстрируя роскошный вид сзади.

«Мне нравится вот так даже немного темнее», - ответил ей поклонников.

Уточним, что другие фанаты знаменитости не могли высказаться об идеальных формах и прическе знаменитости, поскольку Квитко опубликовала пикантные кадры у себя в Сторис. Самого поклонника, который высказался про ее цвет волос, она поблагодарила.

До этого мы рассказывали, что российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, завоевала огромную популярность благодаря своим пышным формам

Так, в одной из фан-групп модели появились архивные кадры полуголой Квитко. Модель позировала в крохотном кружевном белье, которое едва ли что-то прикрывало.

Красотка демонстрировала впечатляющие виды в почти невидимых бикини. Тонкие лямки впивались в кожу выше бедер.

Маленький лифчик подпрыгнул на большой груди. Бюст был настолько большим, малюсенькие лоскутки кружева прикрывали его только отчасти.

Напомним, российская Кардашьян пленила аппетитными формами в откровенном купальнике: «Так жарко».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".

Также Politeka писала, что русская Кардашьян задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство»