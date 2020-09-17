Популярная телеведущая Настя Ивлеева из проекта «Орел и Решка» удивила яркими кадрами с новой поездки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на странице звезды в Instagram.

«Только с таким лицом и никак иначе! Африка Мама!🌴😍😂 причём есть фотки где норм физиономия получилась, но только эта отражает то, что на душе! а на душе-балдёж😂😂😂», - говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Ивлеева позирует в платье с топом, лямки от которого якобы «упали». При этом сама ведущая держит в руках бокал, а лицо получилось явно не самое хорошее. Однако украинская певица Надя Дорофеева отправила знаменитости стикер, говоря о том, что происходящее на снимках – это пожар. Оценили кадры и другие поклонники телеведущей.

«Богиня, нереалка», «Ивлеева, чё ты такая красивая», «балдежная такая💔», «африканская красавица😻», «икона», «Обожаю такие фотки, это как отдельный вид искусства», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что телеведущая, звезда тревел-шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева поделилась неприятностью, которая случилась в Африке

Звезда в социальной сети "Инстаграм" поделилась фото из нового путешествия и рассказала о своих злоключениях. На снимке Настя позирует в леопардовом топике, под который не надела бюстгальтер, и черной шляпе на цепочке. Она сделала селфи, прикрывшись от солнца ладонью.

Напомним, что Настя Ивлеева в полупрозрачной блузе засветила лишнюю часть тела: "Пушка".

Как сообщала Politeka, дерзкая Ивлеева поиграла язычком, взбудоражив горячим образом: «Круче Дуа Липы».

Также Politeka писала, что Ивлеева застыла в пикантной позе, показав себя без прикрас: «Мерлин Монро 2020».