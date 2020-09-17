Популярная телеведущая, звезда тревел-шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева поделилась неприятностью, которая случилась в Африке

Как сообщает Politeka.net, звезда в социальной сети "Инстаграм" поделилась фото из нового путешествия и рассказала о своих злоключениях. На снимке Настя позирует в леопардовом топике, под который не надела бюстгальтер, и черной шляпе на цепочке. Она сделала селфи, прикрывшись от солнца ладонью.

"Я начинала писать этот пост 2 часа назад, и начинался он так: «кажется , я влюбилась в Африку!». Так как интернет в тех местах, где я была, практически не ловил, выкладку пришлось отложить до собсна ентого момента! Но, ровно после того как я написала про любовь и отложила телефон, меня в задницу вальнула муха Цэцэ", - призналась Настя. - "У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться! Мы выехали в отель по лютому бездорожью, нас подкидывает на кочках каждую минуту и моя укусанная, простите, ж*па, похожа на табуретку 😂😂😂😂 мне кажется ещё чуть чуть, и надо будет делать снимок копчика😂".

Пользователи соцсети выразили звезде свою поддержку в комментариях:

"Ух какая🔥"; "Настя, ты бы захотела жить в Африке вместе с Элджеем?🙌🏻🔥💪🏻"; "Настюх, ну ты и везучая конечно аххахахаха"; "Настя, осторожнее там с этими мухами, так и половину чудесной попы можно потерять, не дай бог!!!!"; "просто икона!!!"; "Ну красота же😂 Зато сколько эмоций и воспоминаний останется!"; "Слишком жарко🔥🔥🔥"; "Ну что за малышка? 🤤"; "О боже 🤦‍♀️ тебя что Муха цэ цэ укусила??? Держись, мы с тобой! Может чем то можем помочь?".

Напомним, что Настя Ивлеева в полупрозрачной блузе засветила лишнюю часть тела: "Пушка".

Как сообщала Politeka, дерзкая Ивлеева поиграла язычком, взбудоражив горячим образом: «Круче Дуа Липы».

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