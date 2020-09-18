Погода в Украине 18 сентября удивит резкими изменениями, помимо похолодания часть регионов накроют дожди
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Так, на западной части страны ожидается похолодание до 14-20 градусов тепла. Ночью ожидается от 5 до 9 по Цельсию. Дождей не будет, хотя возможна облачность.
На севере страны дожди накроют Черниговскую и Сумскую области. Здесь погода прогреется до 12-15 тепла, а вот ночью ожидаются «свежие» 5-9 тепла.
В центральных регионах сохранится относительное «тепло»: на улице ожидается 14-18 градусов по Цельсию, а вот ночью сильно похолодает, до 7-12 тепла.
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На юге Украины синоптики прогнозируют тепло в районе 20-23 градусов со знаком «плюс». Ночью их сменят 10-17 тепла. Дождей не предвидится, хотя местами будет облачно.
На востоке сегодня будет солнечно, хотя и не сильно тепло. Воздух прогреется до 15-18 градусов со знаком «плюс», а вот ночью синоптики прогнозируют от 7 до 11 тепла.
В Киеве и пригороде дождей не будет, хотя и сильно похолодает: 12-14 тепла днем и от 7 до 9 по Цельсию ночью.
Синоптики утверждают, что в ближайшие дни ожидается похолодание, вплоть до заморозков.
Напомним, синоптик предупредила о новом сюрпризе от погоды, детали по регионам.
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