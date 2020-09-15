Погода в Украине 15 сентября сменит настроение, потепление накроет с «головой», но радоваться не стоит

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западе будет 24-28 градусов тепла днем и около 11-15 по Цельсию ночью. Дождей не будет, хотя небо затянет тучами.

Похожей ситуация будет и на севере страны. Воздух в светлое время суток прогреется до 22-27 со знаком «плюс». В ночное время их сменят «свежие» 12-16 по Цельсию. Осадков не предвидится.

В центральных регионах сегодня будет солнечно и тепло: 24-28 градусов по Цельсию. А вот ночью похолодает до 12-15 градусов со знаком «плюс».

На юге Украины также ожидается теплая погода: около 25-28 градусов по Цельсию. Ночью, правда, столбик термометра покажет от 14 до 18 тепла. Ожидается облачность, но дождей не прогнозируется.

На востоке сегодня также сухо и тепло: от 23 до 26 со знаком «плюс». Ночью их сменят комфортные 12-15 тепла.

В Киеве и области сегодня будет 25-27 градусов по Цельсию. А вот ночью на улице похолодает до 14-16 тепла.

В ближайшие пару дней синоптики прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности в большинстве областей страны.

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