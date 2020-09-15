Осень продолжит радовать украинцев теплой и солнечной погодой с температурой до +30 градусов

О том, чего ждать от погоды в ближайшие дни, рассказала в новом прогнозе на своей странице в Фейсбук синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что 15 сентября Киевскую, Черниговскую и Сумскую области задела фронтальная облачность. Синоптик сообщила, что переживать на этот счет не стоит, так как она быстро пройдет и в Украину вернется солнечная погода.

16 сентября столбики термометров покажут в среднем от +25 до +30 градусов. На северо-востоке будет немного прохладнее, чем в других регионах. В Сумской, Харьковской, Луганской областях днем ожидается до +20…+24 градусов.

Синоптик также рассказала, что уже 17 сентября в Украину из западной Европы ворвется атмосферный фронт, из-за которого погода изменится. Он принесет с собой дожди, которые пройдут в западных, северных и центральных областях. При этом на Юго-Востоке сохранится сухая погода.

Диденко также предупредила, что в тылу фронта температура начнет снижаться 17 сентября в западных областях, а 18-19 сентября – уже по всей стране. Так, столбики термометров опустятся до +12…+17 градусов и только на Юге будет на несколько градусов теплее.

По прогнозу синоптика 16 сентября в Киеве будет тепло и сухо. Температура составит до +28 градусов.

«Четверг будет жарким, может врезать до +30 градусов, но во второй половине дня пройдет дождевой фронт и уже в пятницу в Киеве существенно похолодает», - добавила Диденко.

Напомним, погода снова задаст жару украинцам, синоптики предупредили об опасности.

Как сообщала Politeka, мощный антициклон поиздевается над украинцами, где ожидать удара погоды.

Также Politeka писала, что погода устроит украинцам осенние скачки от +8 до +30, прогноз синоптиков.