17 сентября в Украину ворвется атмосферный фронт, который принесет с собой дожди

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Фейсбук написала синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, в четверг, 17 сентября, дожди, местами с грозами, пройдут на Западной Украине, а также в Винницкой, местами Черкасской и Полтавской областях.

При этом на Юге, Востоке, в Днепре и Кропивницком с районами будет без существенных осадков.

В западных и северных областях поднимется сильный северо-западный ветер. Местами дойдет до штормовых значений.

При этом в целом по стране погода останется теплой. Столбики термометров покажут до +25…+30 градусов. В то же время, в тылу фронта – на Западе – начнется похолодание. Там ожидается до +20…+23 градусов.

18 и 19 сентября температура продолжит опускаться все ниже. По словам Диденко, в пятницу и субботу в большинстве областей похолодает уже до +12…+17 градусов. В воскресенье сохранится прохладная погода.

Тепло 18 сентября сохранится только на Юге и Юго-Востоке, где ожидается до +20…+24 градусов.

«Заморозки наиболее вероятные 18 сентября в западных областях, а в ночь на 19-е сентября в большинстве областей Украины, кроме южной части!», - рассказала синоптик.

Она добавила, что 17 сентября в Киеве ожидается дождь, местами с грозой. При этом температура поднимется до +29 градусов. Ожидается, что ветер в столице усилится до 15 м/с.

«Такое резкое изменение погоды может "стукнуть" по голове, настроению и заставить прыгать артериальное давление», - предупредила синоптик.

Напомним, синоптик предупредила о новом сюрпризе от погоды, детали по регионам.

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