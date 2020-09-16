В среду в большинстве регионов Украины будет последний теплый день перед резким скачком температуры

Как сообщает Politeka.net, об этом стал известно из данных Укргидрометцентра. Согласно прогнозу, в среду, 16 сентября, на всей территории Украины будет прекрасная погода. Осадков не предвидится, как и низкой температуры.

Так, в западных регионах ожидается 27-29 градусов тепла. Это последний теплый день, которым смогут насладиться жители Западной Украины. Уже 17 сентября в этих регионах пройдут дожди, которые собьют температуру воздуха до 18-20 градусов.

В центральных регионах в среду будет особенно жарко. В некоторых областях столбики термометра прогреются до 30 градусов тепла.

На Юге и Востоке будет жарко. В среднем, температура в этих регионах будет колебаться в пределах 25-29 градусов.

Как известно, уже с пятницы в Украине сильно похолодает, а ночью в некоторых областях даже возможны первые заморозки. Впрочем, это не значит, что потепления больше не будет, ведь в октябре в Украину традиционно приходит бабье лето.

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