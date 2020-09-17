40-летняя популярная актриса Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, появилась в компании известного актера

Красотка, родом из Украины, опубликовала фото, на которых позировала с Пирсом Броснаном, игравшим роль агента 007 Джеймса Бонда с 1995 по 2002 годы, сообщает Politeka.net.

Ольга выглядела счастливой в компании уже немолодого, но все такого же обаятельного артиста. На фото пара улыбалась и прижималась друг к другу лицами будто влюбленные.

Куриленко сияла, поглядывая в камеру.

На другом снимке звезды уже стояли.

Ольга была в платье неброского цвета, воротник которого украшен красивыми стразами. А Пирс позировал в рубашке и пиджаке.

Отметим оба артиста познакомились во время работы в фильме "Человек ноября", а фото были сделаны еще в 2014 году.

За пять минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Он и Бонд самый лучший!💥💥💥", "Красавица 💕", " В этом фильме есть такой момент,когда героиня приходит в парике и мини-платье убивать своего мучителя, вы там такая красивая и фигура топ!", "Фильм хороший недавно смотрел", "Обожаю Пирса Броснана♥️♥️♥️", "А что за девушка слева? 😇", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко опубликовала фото в Инстаграм, представ с жирными волосами. Артистка стояла у окна и куда-то перепуганно смотрела, при этом ее губы были приоткрыты. Чужая рука дотронулась к ее плечу.

Данный стоп-кадр был сделан из фильма "Залив тишины", где актриса исполнила роль Розалинды.

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