Известная модель и бывшая любовница Ди Каприо Тони Гаррн показала архивные образы

На фото красотка позировала в оранжевом платье с открытыми плечами, но под нарядом еще что-то было. Лицо у Тони было разукрашено. На втором снимке Гаррн уже стояла в платье телесного цвета. На следующем кадре модель показалась в платье и без белья. Звезда также решила продемонстрировать себя в прозрачном наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Благодарю @garrncrew за то, что он нашел сотни фотографий, которые я никогда раньше не видела, о раннем детстве. Мне нравится смотреть на них, и я не могу поверить, насколько жизнь изменилась с тех пор ... мы можем делать снимки мы сейчас без остановки за кулисами, и все трогают друг друга, дааааай меньше. Я думаю, это два самых больших изменения", - написала Тони.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Я мог писать тебе всю ночь", "Детка Тони", "Красивый вид", "Безумие, какое развитие".

Сообщалось, что модель и бывшая пассия актера Леонардо Ди Каприо, Тони Гаррн, поделилась с поклонниками нежным фото.

"Снова обуваться и спать под крышами", - с ноткой разочарования модель подписала снимок.

На кадре Тони предстала лежа возле бассейна встречая рассвет. Модель была под одеялом и в пижаме.

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