Известная украинская певица Алина Гросу показала себя и рассказала о страхе

На фото красотка показала себя в черном платье, а рядом можно увидеть шляпку. Гросу собрала волосы в узел, а сама сидела в гримерке. Алина находилась рядом с макияжными принадлежностями. На кадрах певица показала, как приводит себя в порядок. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Визажистом в клипе была я. По правде, я всегда очень боюсь доверять своё лицо даже самым большим профессионалам, потому что часто многие хотят показать свою работу во всей красе и загромождают лицо тенями, помадами и тд... а я кроме стрелок и скульптурирования ничего делать не люблю)) знаете, есть лица, которые от макияжа очень меняются, мое лицо именно такое. Переборщишь - выглядишь старше, сделаешь ярче какую-то деталь - удешевит образ, а мне всего этого дико не хочется...и вообще я мечтаю, хоть в одном клипе сняться совсем без мейка, только веснушек немного стесняюсь))) но и с этим справлюсь... А вы часто и спокойно ли ходите в жизни без макияжа?)", - написала Алина.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Алина, а в скором времени будут ещё какие-то новые песни?", "Красотка как всегда", "Веснушки прекрасны. Не стесняйся!".

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