Певица Алина Гросу порадовала поклонников соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, новый снимок звезда опубликовала на своей страничке в Facebook.

"Доброе утро, друзья. А я напоминаю, что вчера у меня вышел клип. Кто его ещё не посмотрел, переходите по ссылке и поднимайте себе настроение", - сообщила певица в подписи к посту, и судя по опубликованном снимке, у Алины выдалось действительно доброе утро.

На кадре она предстала в черном халате, с кружевными вставками, а ослепительная улыбка и шикарный бюст Алины вызвал настоящий восторгу ее поклонников.

Фанаты певицы не жалели теплых слов для своей любимицы.

"Какая красивая моя девочка", "Красотка!","Алина ты прекрасна!!! Твои глаза светятся счастьем!!! Пусть так будет всегда", "Обожаааю, всегда такая добрая и искренняя", - писали в комментариях.

До этого мы писали, что Алина Гросу покорила счастливым видом с ребенком.

В семье певицы так совпало, что дни рождения ее двух братьев идут один за другим. Так, 30 августа свое трехлетие отмечал младший брат Гросу – Михаил. А уже 31 августа день рождения празднует сводный старший брат звезды по матери Роман.

Напомним, Алина Гросу сразила наповал формами, покрутившись в мини-бикини: «О, Господи... Куда муж смотрит?».

Как сообщала Politeka, игривая Гросу сразила лучезарным видом в топе на курорте.

Также Politeka писала, что пышногрудая Гросу сразила наповал формами в тонкой майке с декольте.