Певица Алина Гросу удивила поклонников снимком в свадебном платье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото со съемок нового клипа под названием «Голый король». Девушка позировала в объятиях молодого красавчика. На одном из фото парень близко прижался к Гросу, а на втором они позировали в свадебных нарядах.

«Переживали ли вы подобную несчастливую историю в жизни, когда одним утром вы поняли, что человек рядом с которым вы находитесь, совсем «не человек». У меня была... можно сказать, этот клип – автобиографичен», - призналась Гросу.

За полчаса ее фото собрало более двух тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красотка», «Самая красивая», «Алина, у вас были перерывы между съёмками клипа?», «Лучшая фото это с мужем», «Классные», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алина Гросу поделилась пикантным фото. Для этого артистка залезла в бассейн. На ней было роскошное белое платье с глубоким декольте. Девушка сверкнула пышными формами и соблазнительными плечиками. Волосы Алины были собраны в стильную прическу. Гросу подставила лицо солнышку и приоткрыла ротик, чем свела с ума своих поклонников.

Напомним, что романтичная Гросу покорила образом в белом платье на фоне цветов: «Какая панночка».

Как сообщала Politeka, пышногрудая Алина Гросу вскружила голову формами в свадебном платье и фате.

Также Politeka писала, что ослепительная Гросу в кружевах похвасталась "близняшками", поклонники в восторге: "ты прекрасна".