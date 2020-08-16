Несовершеннолетняя дочь Оли Поляковой Маша показала новое летнее фото



15-летняя Мария Полякова активно ведет свою страничку в Instagram, на которую у нее подписано более 150 тысяч человек, передает Politeka.net.

Надо сказать, что Мария, несмотря на свои юные годы, позиционирует себя, как уже взрослую и самостоятельную девушку. Недавно Мария хвасталась в сети своим бойфрендом, а также демонстрировала свои формы в купальнике.

На последнем снимке, который появился у нее в Инстаграм, девушка попозировала сидя в автомобиле, Маша сделала селфи, показав свое задумчивое лицо крупным планом.

«Конец лета, я лично довольна своим. А как вы провели лето 😘😘», - спросила у своих подписчиков девочка.

Пользователи сети принялись отвечать ей в комментариях.

«Херово я провела свое лето. А фото супер», «Тоже довольна если б ещё палец на ноге не сломала вообще было бы👍», «Я на море», «Это лето было где-то хорошее, суперовое, а где-то такое, что мурашки по коже идут»,

«Такое впечатление, что в Одессе этим летом вся Украина тусовалась...», «Супер, море, Одесса, лучшие и самые близкие люди, любимая работа», «Отлично», «Копия мамы 😇», «Шикарно, милая», - пишут люди.

До этого мы писали, что Маша показала себя в смелом образе.

На фото Маша сидит в подвесном кресле в красном купальнике с "невидимыми" частями. Волосы Маша оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Девушка не стеснялась показать свое загорелое тело и фигуру, которая досталась от матери.

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