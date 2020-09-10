Российский певец Влад Топалов показал редкие кадры со своим давним другом и коллегой Сергеем Лазаревым, с которым раньше выступал в группе Smash

Он опубликовал совместные фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм", пишет Politeka.net. На них артисты запечатлены в каком-то коридоре, судя по всему, за кулисами. На первом снимке Топалов и Лазарев обнимаются, на других позируют рядом или о чем-то общаются. Влад одет в белый свитшот и черные штаны, на Сергее же можно заметить черные джинсы и пиджак.

"Братья по оружию", - подписал фотографии певец. Сергей Лазарев прокомментировал запись и не стал скрывать своих чувств: "Обожаю". Пользователи, в свою очередь, тоже поделились своими впечатлениями от увиденного в комментариях:

"Жалко до сих пор, что группа Smash распалась😭😅 хотя мне уже 29 лет 😕🙈"; "Было бы супер если бы вы записали дуэт но не как группа а как сольные певцы. Ностальгия 🤗"; "Какие крутые!!!🔥🔥🔥ааа!сразу Smash!! вспомнились! И все таки надеюсь,что для своих старых и преданных вы еще споете😉😍🤗"; "Очень атмосферные и теплые фотографии. У вас обоих сильная и добрая энергетика! Столько света! Дай Бог здоровья вам и вашим семьям!"; "Как приятно видеть такие фото и такую настоящую дружбу 🙂".

Стоит отметить, что Сергею Лазареву приписывают роман со знаменитой певицей Ани Лорак. Артисты неоднократно подогревали слухи о том, что они любовники, совместными фотографиями.

Напомним, что Сергей Лазарев показал подросшего сына: "Мать-то есть у этих детей?".

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