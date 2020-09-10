Популярная украинская исполнительница Алина Гросу выложила в сеть свежие пикантные фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм звезды.

На фотографиях исполнительница сидит в бассейне в белоснежной тунике, волосы Алины собраны в стильную прическу.

Певица оголила плечи, благодаря чему фанатам стало понятно, что Гросу на этот раз "забыла" надеть нижнее белье.

Фанаты менее чем за час поставили более двух тысяч лайков, отметив в комментариях к сообщению красоту певицы и ее стильный образ.

"Всегда ПРЕКРАСНА !!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Очень красиво ❤️😍 Красотка🌞Боженька внешностью наградил канечно🔥❤️ нереальная 🤤 хорошего вам дня и настроения 🙏💓 Всі гарні фото👍🌷 очень классная,))", – пишут люди.

Politeka писала, что Алина Гросу покорила образом в белом платье. Звезда поделилась новыми атмосферными фото на своей странице в Инстаграм. На снимках певица сидит в беседке, томно позируя на камеру. На ней легкое белое платье с открытыми плечами и нежным узором. Гросу оставила волосы распущенными, добавив романтичности своему образу укладкой со слегка небрежными волнами. Дополняет наряд певицы маленькая соломенная шляпка. За спиной артистки видна зелень и цветы.

Популярная украинская певица поделилась трогательными семейными кадрами на своей странице в Инстаграм. В семье певицы так совпало, что дни рождения ее двух братьев идут один за другим. Так, 30 августа свое трехлетие отмечал младший брат Гросу – Михаил. А уже 31 августа день рождения празднует сводный старший брат звезды по матери Роман. По этому случаю Алина решила поделиться с поклонниками трогательным видео, на котором она развлекает маленького Мишу. Звезда выглядит очень довольной, когда держит брата на руках и играет с ним на площадке. Судя по этим кадрам, из Гросу вышла бы прекрасная мать.

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