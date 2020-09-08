Популярная украинская певица Алина Гросу покорила образом в белом платье

Звезда поделилась новыми атмосферными фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках певица сидит в беседке, томно позируя на камеру. На ней легкое белое платье с открытыми плечами и нежным узором. Гросу оставила волосы распущенными, добавив романтичности своему образу укладкой со слегка небрежными волнами. Дополняет наряд певицы маленькая соломенная шляпка. За спиной артистки видна зелень и цветы.

В целом образ Гросу получился очень романтичным и немного загадочным. Артистка явно наслаждалась съемками.

Поклонники певицы тут же принялись комментировать новые фото.

«Какая же она панночка», «Красотка», «Шикарная пчелка», «Миленькая», «Очень красивая», - пишут люди.

До этого мы писали, что Алина Гросу покорила счастливым видом с ребенком на руках

В семье певицы так совпало, что дни рождения ее двух братьев идут один за другим. Так, 30 августа свое трехлетие отмечал младший брат Гросу – Михаил. А уже 31 августа день рождения празднует сводный старший брат звезды по матери Роман.

По этому случаю Алина решила поделиться с поклонниками трогательным видео, на котором она развлекает маленького Мишу. Звезда выглядит очень довольной, когда держит брата на руках и играет с ним на площадке. Судя по этим кадрам, из Гросу вышла бы прекрасная мать.

Напомним, Алина Гросу сразила наповал формами, покрутившись в мини-бикини: «О, Господи... Куда муж смотрит?».

Как сообщала Politeka, игривая Гросу сразила лучезарным видом в топе на курорте.

Также Politeka писала, что пышногрудая Гросу сразила наповал формами в тонкой майке с декольте.