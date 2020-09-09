Известный российский шоумен и певец Артур Ревва (Пирожков) восхитил свежим фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу исполнителя в соцсети Instagram.

Так, на фото Ревва, обнимая свою красавицу-жену Анжелику, поздравляет своих поклонников с Международным днем красоты.

"Сегодня наш профессиональный пРАздник. Поздравляю всех с Международным Днём кРАсоты[email protected] ❤️", – подписал фотографию Артур.

На снимке певец со свой женой стоят в обнимку, одной рукой Пирожков нежно приобнимает Анжелику за спину, другой – держит за руку чуть выше локотка. На Артуре и Анжелике – стильные кожаные куртки, у Реввы она накинута сверху белой футболки, довершает образ бывшего резидента "Камеди клаб" браслет и перстни.

Фанаты по достоинству оценили новый образ звезды. В многочисленных комментариях они восхищены певцом и его супругой.

"Красота спасёт мир😂 Так подходят друг другу🔥👩‍❤️‍👩 Тут должно быть фото с Артуром Пирожковым на коне из 1 клипа 😂🔥 с праздником! 🌹 Тоже красавчики👍 Спасибо и вас также Красивые 😍 ❤️🔥🙌 Спасибо 😄 С праздником вас!!!!!❤️ лучшие ❤️", – пишут они

Не обошла вниманием это публикацию и известная украинская певица Светлана Лобода. Она лайкнула фото и оставила короткий, но выразительный комментарий.

"Мои котики ☺️😍🔥❤️", – написала звезда.

Politeka писала, что популярный российский исполнитель Артур Пирожков, известный как Александр Ревва, выложил в сеть забавный ролик. Свежее видео он опубликовал у себя в Инстаграм.

На кадрах видно, что Артур со своей партнершей зажигательно танцуют в холле предположительно ЗАГСа под песню "Помоги мне!" из кинофильма "Бриллиантовая рука" авторства Александра Зацепина и Леонида Дербенева.

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