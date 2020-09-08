Популярный российский исполнитель Артур Пирожков, известный как Александр Ревва, выложил в сеть забавный ролик
Как передает Politeka.net, свежее видео он опубликовал у себя в Инстаграм.
На кадрах видно, что Артур со своей партнершей зажигательно танцуют в холле предположительно ЗАГСа под песню "Помоги мне!" из кинофильма "Бриллиантовая рука" авторства Александра Зацепина и Леонида Дербенева.
На Ревве, изображающем сотрудницу ЗАГСа, надето красное платье, красные женские туфли, на глазах – очки, на голову надет парик.
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"Дорогие Влюблённые!!! Заслуженные работники Центрального ЗАГСа г.Рыбинска Марина Гавриловна Либидоева и Луиза Карповна Невменько ждут Вас на День Открытых Дверей в нашем диспансере!!! Горько!!!", – подписал видеокадры шоумен.
Пользователи по достоинству оценили забавное видео и не поскупились на положительные эпитеты в комментариях.
"Баба в красном платье мне нравится. Женюсь 😂👍 😁😁😁Девчата на платформах, в хороших формах🤗👍👍👍😂🌹🌹🌹 Это ритмичный танец 😂😂😂😂 тёти моти 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣 Супер👍🏻 ❤️❤️❤️❤️❤️красотки😂😂😂, Ох, какие озорницы", – пишут люди.
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Politeka писала, что популярный российский исполнитель Артур Пирожков, известный как Александр Ревва, поделился снимком со своими любимыми женщинами. Свежее фото он опубликовал у себя в Инстаграм. На фото жена Реввы Анжелика сидела в обнимку с младшей дочкой пары Амели. Волосы у девчонок были распущены, выглядели они потрясающе.
"Моя пантеРА @angelikarevva и зайчонок @amelirevva желают всем доброго утРА и хорошего дня!", - подписал фото артист, рассекретив прозвища своих любимых женщин.
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