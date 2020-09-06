Российский артист Александр Ревва, которого все знают как Артура Пирожкова, поделился мотивационным постом с поклонниками

Об этом пишет Politeka.net.

Публикацию звезда сделала в своем личном микроблоге Instagram.

В частности, Александр Ревва опубликовал свежее фото, на котором можно увидеть, что артист в отличной спортивной форме.

Помимо этого, он решил сопроводить снимок мотивационным текстом.

"Доброе утро! - скажешь кому-то.. И будет ему очень доброе утро... И день будет добрый... И добрые встречи... И добрый, конечно, опустится вечер... Как важно и нужно, чтоб сразу с утра тебе пожелали просто добра!", - говорится в подписи к публикации.

Свежее фото Артура Пирожкова, на котором он, вероятно, решил поиграть своими мышцами, пришлось по душе поклонникам, из-за чего они завалили его "лайками" и восторженными комментариями.

"Доброе утро! Пример, когда образ перешёл в реальность! Просто красавчик", "Какой вы классный, Александр!", "Просто лучший", "Хорошо сказано", "Александр, прокомментируйте пожалуйста мою публикацию, вам не трудно, а мне приятно, заранее спасибо, это моя мечта", "И вам я желаю добра! здоровья успехов в карьере, радости и много позитива!", "А где бабушкин маникюр?", "Ну красавец", - написали они под фото.

Отметим, что игра мышцами пришлась по душе даже певице Софии Ротару, которая также оставила "лайк" под публикацией.

Ранее Александр Ревва поделился с подписчиками, что события фильма "Прабабушка легкого поведения", в котором он сейчас снимается, будут проходить на ВДНХ в Москве в 1980 году. Она даже показал свое фото в новом образе на фоне столичных видов.

Ради яркого образа в очередном фильме актер Александр Ревва даже решился на кардинальную смену имиджа, из-за чего ему придется некоторое время ходить с усами.

Напомним, что соблазнительная жена Артура Пирожкова засветила превосходный бюст: "Богиня красоты".

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