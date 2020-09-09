Знаменитый российский певец Филипп Киркоров поделился новыми снимками в своем Инстаграм

Как сообщает Politeka, на этот раз звезда принял участие в церемонии награждения премиями Topical Style Awards.

На фотографиях, размещенных певцом, весь российский бомонд шоу-бизнеса, среди которых можно увидеть Зару, Оксану Федорову и других известных певцов и актеров.

На Филиппе традиционно яркое одеяние: исполнитель надел бежевые брюки, разноцветные рубашку с футболкой, на голове у знаменитости – темная шляпа, на ногах – кроссовки на толстой подошве.

"Впервые в истории премии Topical Style Awards 2020 несколько премий в одни руки!⚜️Как сказал Зои: Стиль - это способ сказать, кто вы, не говоря ни слова ️Так что - я в этом году «высказался» на славу!⚡️", – написал певец.

На одном из снимков он сидит за одним столом с российской актрисой Олесей Судзиловской и украинской поп-дивой Ани Лорак. Судя по всему, ему приятно находиться в обществе двух красоток: лицо Филиппа так и сияет от счастья.

Поклонники искупали знаменитость в восторженных комментариях.

"Ах, Филипп, вы можете петь, можете говорить или молчать — и все равно будете услышаны и увидены, потому что вы солнце💛 ПОЗДРАВЛЯЮ🔥🔥🔥@fkirkorov САМЫЙ ЛУЧШИЙ 🌟 САМЫЙ СТИЛЬНЫЙ 💣💣💣❤️🌹Поздравляю Вас Филипп с этой наградой! Наш самый модный Артист, который всегда на стиле, в тренде и даже впереди всех!!! 👍❤️❤️❤️ Филипп! Поздравляю! Урожай Хороший!🌈👍🔥🌾🌾🌾🌞🌟💎🤴🌹🌹🌹...👏👏👏👏👏...❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️... ❤️Ой,какой красивый! Солнце!☀️🎆Филипп любимый! Поздравляю!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍 Как вы на моего соседа похожи, вот смотрю, одно лицо😍 Вы очень стильный и яркий! Награда заслужено ваша", – написали они.

Politeka писала, что Киркоров появился на музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». Артист победил в номинации «Связь поколений» и получил соответствующую награду из рук собственных детей – Аллы-Виктории и Мартина.

На опубликованных снимках певец позирует с ними на красной дорожке. Сам Киркоров появился на премии в весьма экстравагантном образе: на нем черные джинсы с черепами, пиджак со звездами и белые ботинки. Волосы певца заплетены в мелкие косички.

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