На сцене и в обычной жизни — разные люди

Поклонники привыкли видеть своих кумиров во всей красе: с эффектными прическами, макияжем и в ослепительных нарядах. Но многие звезды не стесняются показать и себя настоящих – с морщинами, прыщиками, темными кругами под глазами и следами от пластики

Politeka.net собрала неожиданные фото знаменитостей без косметики, фотошопа и других прикрас.

71-летняя Алла Пугачева совсем не стесняется показывать себя без макияжа. Косметологи и пластические хирурги и так достаточно поработали над лицом Примадонны, теперь и без косметики она выглядит моложе своих лет.

Анну Седокову без макияжа не узнать. При помощи косметики певица обычно умело меняет форму глаз и носа, поэтому с чистым лицом она выглядит совсем иначе.

Ани Лорак без косметики выглядит очень молодо и свежо, так на ее лице почти незаметно, что певица переборщила с уколами красоты.

Снимки бывшей солистки «Время и Стекло» Нади Дорофеевой без макияжа вызвали фурор в сети - на них подопечная Потапа выглядит совсем как ребенок.

Вера Брежнева спокойно относится к своей внешности и может показать себя безо всяких прикрас.

Насте Каменских вообще не нужно переживать. 33-летняя певица выглядит просто идеально, поэтому смело постит селфи и другие снимки без макияжа.

Ольга Сумская тоже не боится продемонстрировать себя без фильтров и косметики.

Напомним, загорелая Ани Лорак распахнула пиджак и приковала взгляды к пышным формам: "Очаровашка".

Как писала Politeka, горячая Каменских свела с ума роскошным декольте до пояса: «На Дженнифер Лопес похожа».

Также Politeka писала, что невестка Пугачевой в дерзком мини опозорилась на свадьбе: "И эту на сцену, а ещё три малолетки на подходе".