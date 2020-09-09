Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в откровенном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Красотка вернулась!» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Никитюк позирует в платье, похожем на то, в котором в фильме «Красотка» актриса Джулия Робертс.

Однако поклонники не могли что-либо сказать, поскольку кадром знаменитость поделилась у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что телеведущая Леся Никитюк пленила длиной ног в экстремальном мини

Леся была одета в очень короткое платье черного цвета, которое едва прикрыло самое сокровенное. Сверху красотка набросила стильный светлый пиджак, который оказался даже длиннее платья. В результате длинные ножки телеведущей оказались полностью на виду. Образ Леся дополнила невероятно красивыми туфлями оранжевого цвета.

Она стояла возле стенки, позируя на камеру. Красотку сняли с весьма удачного ракурса, в результате чего ее ножки стали казаться еще длиннее. Стоит отметить, что рост Никитюк 180 сантиметров, поэтому она обладательница действительно длинных ног.

Напомним, что Никитюк на отдыхе потеряла голову и ошарашила фигурой в плавках: "Почему ноги не побрила?".

Как сообщала Politeka, Никитюк раздвинула ножки в игривом мини возле зеркала: "Идеальная блондинка".

Также Politeka писала, что счастливая Никитюк пошалила с любвеобильным другом на камеру, засмущав всех: "Чтобы муж так умел".