Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в откровенном платье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Красотка вернулась!» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Никитюк позирует в платье, похожем на то, в котором в фильме «Красотка» актриса Джулия Робертс.
Однако поклонники не могли что-либо сказать, поскольку кадром знаменитость поделилась у себя в Сторис.
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До этого мы рассказывали, что телеведущая Леся Никитюк пленила длиной ног в экстремальном мини
Леся была одета в очень короткое платье черного цвета, которое едва прикрыло самое сокровенное. Сверху красотка набросила стильный светлый пиджак, который оказался даже длиннее платья. В результате длинные ножки телеведущей оказались полностью на виду. Образ Леся дополнила невероятно красивыми туфлями оранжевого цвета.
Она стояла возле стенки, позируя на камеру. Красотку сняли с весьма удачного ракурса, в результате чего ее ножки стали казаться еще длиннее. Стоит отметить, что рост Никитюк 180 сантиметров, поэтому она обладательница действительно длинных ног.
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