Украинская телеведущая Леся Никитюк предстала в соблазнительном виде

Идеальная блондинка умеет привлекать внимание публики, благодаря своей харизме, передает Politeka.net. Кроме того, у красотки очень яркая внешность, которую невозможно забыть.

Леся опубликовала фото в сториз своего Инстаграм, представ в роскошном образе. Кокетливая телеведущая примерила короткий топик телесного цвета, который обтянул ее идеальные объемы, а также позволил рассмотреть тонкую талию и упругий пресс.

Также Никитюк надела мини-юбку такого же цвета. Невероятно стройные и длинные ножки, никого не оставят равнодушными.

Также на звезде был длинный пиджак ярко-голубого цвета. Аксессуары в виде солнечных очков, сумочки и красивого украшения на шее прибавили образу акцентов.

Блондинка стояла у двери, делая селфи в зеркало, слегка раздвинув ноги.

"Это мой лук дня", - подписала фото Леся.

К сожалению, фото было обнародовано в сториз, поэтому не собрало много лайков и комментариев. Возможно, звезда получила массу комплиментов в директ.

Напомним, Леся Никитюк опубликовала новое домашнее видео с собачкой. Известно, что красотка завела себе четверолапого любимца Рафика.

Звезда сняла на видео их первую встречу после длительной разлуки, на нем счастливый друг буквально запрыгнул на свою хозяйку и принялся вылизывать ее лицо.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк позировала после трудного рабочего дня, умостившись при этом на кровати.

Телеведущая показалась на камеру в одном белье и в кадр попало явно лишнее - часть груди. Однако ее поклонники не могли что-либо сказать открыто, ведь кадр звезда тоже опубликовала в сториз.

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