Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, с кем развлекается в родном Хмельницком

Знаменитость опубликовала в социальной сети "Инстаграм" новое домашнее видео, порадовав своих поклонников, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

Дома Лесю Никитюк ждет ее четверолапый любимец Рафик - пес породы вест-хайленд-уайт терьер. Звезда сняла на видео их первую встречу после длительной разлуки, на нем счастливый друг буквально запрыгнул на свою хозяйку и принялся самозабвенно вылизывать ее лицо. Леся Никитюк практически не сопротивляется ласкам своего любвеобильного воспитанника и несколько раз с улыбкой повторяет, что тоже скучала по нему.

Многих пользователей социальной сети растрогали отношения ведущей с Рафиком, но некоторые предпочли бы видеть с ней мужчину:

"Чтоб любимый мужчинка тебя так целовал!"; "Какой милаха 😆"; "Это есть любовь"; "Мама приехала 🤗"; "И опять собачка вместо нормальной семьи!"; "Как же это мило, до слез"; "В них любви бесконечность, без условной и без граничной"; "Чтобы муж так умел"; "Самые лучшие друзья 😍😍😍👍👍👍"; "Я конечно очень люблю животных, но лизать в рот себя позволять аяяй".

Напомним, что Никитюк без штанов развалилась на сеновале, огорошив фото с мужчиной: "Леся нашла своего...".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк с измазанным лицом ошарашила домашним видом в одних трусах: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Никитюк в леопарде и дерзких шортиках показала волосатую "подружку" на море: "Ляща этому хряку".