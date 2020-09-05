Украинская телеведущая Леся Никитюк пленила длиной ног в экстремальном мини

Как передает Politeka.net, серию свежих фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Леся была одета в очень короткое платье черного цвета, которое едва прикрыло самое сокровенное. Сверху красотка набросила стильный светлый пиджак, который оказался даже длиннее платья. В результате длинные ножки телеведущей оказались полностью на виду. Образ Леся дополнила невероятно красивыми туфлями оранжевого цвета.

Она стояла возле стенки, позируя на камеру. Красотку сняли с весьма удачного ракурса, в результате чего ее ножки стали казаться еще длиннее. Стоит отметить, что рост Никитюк 180 сантиметров, поэтому она обладательница действительно длинных ног.

«Лето останься.. туфли надела 2 раза», - подписала фото звезда.

За полчаса фото звезды собрало почти 20 тысяч лайков. В комментариях оставили массу комплиментов.

«Ох уж эти ножки», «На колготки ещё можно будет, Лэся», «Ух, ноги от ушей», «Когда нарастила ноги», «Какие шикарные ноги», «Зимой одевай на грубый носок))», «С такими ногами без разницы какие туфли», «Да Леся ножки у тебя огонь!🔥🔥🔥Я всегда ими восхищался», «Ноги, как две дороги», «Какие красивые!🔥 Золотая осень для них идеально подойдёт!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Никитюк на отдыхе потеряла голову и ошарашила фигурой в плавках: "Почему ноги не побрила?".

Как сообщала Politeka, Никитюк раздвинула ножки в игривом мини возле зеркала: "Идеальная блондинка".

Также Politeka писала, что счастливая Никитюк пошалила с любвеобильным другом на камеру, засмущав всех: "Чтобы муж так умел".