Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила видом в экстра-мини, а также оригинальным признанием

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мой любимый салон ногтевого сервиса всегда гостеприимен.😊🌺 Несколько лет я доверяю мои ногтишки мастерам только этого салона… . Мои любимые мастера Лиза (ручки) и Диана (ножки) экспрессом одновременно наводят красоту, которая держится по полтора месяца!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном кадре Волочкова позирует в экстра-мини, демонстрируя роскошные ноги. Однако поклонники не могли что-либо сказать, поскольку балерина закрыла возможность комментировать свои фотографии.

До этого мы рассказывали, что российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает за границей, похвасталась новым фото.

На фото Волочкова позирует в слитном красном купальнике, широко распахнув халат того же цвета, одетый поверх. При этом пышная грудь балери остается толлько чуть прикрытой. Стоит она в таком виде на корабле.

«Алые паруса», – коротко подписала балерина снимок.

Отметим, что комментарии на странице Волочковой отключены. Поэтому узнать, как оценили такую «Ассоль», не получится. Вероятно, балерина предвидела поток негатива в свою сторону.

Напомним, ошалевшая Анастасия Волочкова в мини-бикини озадачила нелепой выходкой на отдыхе: и шпагат не нужен.

Как сообщала Politeka, пьяная Анастасия Волочкова перепутала барную стойку с балетным станком, кадры конфуза: "На коктейль нарабатывает"

Также Politeka писала, что Анастасия Волочкова озадачила фигурой в слишком тесном розовом бикини: "Не спасет даже цвет".