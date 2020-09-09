Популярный российский певец Сергей Лазарев поразил грустным видом

Артист, которому многие приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, поделился новым фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

«Доброе утро.... ☀️ Сегодня Фигаро...», - анонсировал артист свой спектакль.

Однако многие обратили внимание на грустный, изможденный вид Лазарева. Фолловеры засыпали комплиментами и словами поддержки любимого артиста.

«Серёжа не грусти , я тоже спать хочу», «Красавец», «Сергей, ты прелесть!!♥♥♥», «У вас какой-то грустный взгляд», «Моё солнышко 🌞 ❤️ Не грусти... Какая погода, за окном такое и настроение....», «Серёжа, какой же вы красивый», «Ура, наконец-то спектакль», «Серёжа, солнышка вам в душе, чтоб оно грело, не грустите», «Ох этот взгляд а!)», «Какие у Вас красивые глаза...а почему невыразимо грустные? Мы переживаем...вроде карьера на подъеме, новые песни чудесные, Вы нарасхват, мы очень рады видеть Вас на экране в разных концертах...и если Вас нет, то для нас это не концерт 😂😂�� Мы Вас очень уважаем и любим за талант и добрую душу...не грустите...у Вас очень интересная и насыщенная событиями жизнь», «Хорооооош», «Лапочка», «Красавчик», - пишут в Сети.

Напомним, недавно Сергей Лазарев рассказал, что за четыре месяца похудел на 12 килограмм. Фанаты встретили с восторгом известие о таких успехах артиста в работе над фигурой.

Напомним, муж Регины Тодоренко Влад Топалов сверкнул обнаженным торсом и превзошел «любовника» Ани Лорак Сергея Лазарева: «Ну прям Тарзан».

Как сообщала Politeka, "любовник" Ани Лорак сбросил одежду и покорил Лолиту новой фигурой.

Также Politeka писала, что «любовник» Лорак Сергей Лазарев в образе денди показал, чем покорил звезду: «Это вообще законно?».