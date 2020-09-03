Популярный российский певец Сергей Лазарев впечатлил накачанными руками на новом ярком фото

Артист, которому многие приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Лазарев позирует на залитой солнцем улице на фоне моря и гор. Фото явно было сделано на отдыхе. Певец одет в простую белую футболку, а изюминку его образу добавляют стильные очки.

Лазарев уверенно скрестил руки на груди, поиграв на камеру впечатляющими бицепсами. При этом в целом певец выглядит довольным жизнью и расслабленным.

«Когда не нужно лишних слов», - коротко подписал снимок артист.

Его поклонники тут же принялись комментировать публикацию.

«Самый лучший», «Какой Вы красавец. Разбиваете сердечко», «Я поражаюсь вашей красотой», «Мммм какое фото а, очень красиво!) Ух обояшка», «Ты изумителен, превосходен, изящен, великолепен всем», «Какой вы огненный», «Этот красавчик точно знает, что он солнышко», «Какая чёлка, я тащусь», - пишут люди.

До этого мы писали, что Лазарев решил похвастаться новой фигурой.

«Минус 12 кг за 4 месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота, и щеки) но , конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы) дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, А так, я доволен, мне снова 18», - написал артист.

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