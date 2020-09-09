Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова соблазнила формами в жарком наряде

Звезда похвасталась стройной фигурой в одном белье телесного цвета, пишет Politeka.net. В таком видео Ольга предстала в своем новом клипе на песню "Проблема".

Звезда предстала в боди почти телесного цвета, из-за чего его трудно было разглядеть. Красотка активно двигалась, трогая себя.

Кроме того, красотка поменяла наряд, представ в черных топике и шортиках с подвязками.

Длинные волосы артистки развеивал ветер, ведь Ольга снималась на крыше.

"Проблема. 😈 10.09.2020", - написала Ольга.

За 17 часов пост собрал более 800 тысяч лайков и много комментариев.

"Это огнище", "Круто, вот такая Оля Бузова мне нравится, просто нереальная. Хит однозначно, заслуживает всех премий в этом году 🙏🏻❤️", "Каааайф❤️", "Самая-самая 🔥🔥🤤", "🔥🔥🔥Это будет разрыв! 🔥🔥🔥", "Песня в двух словах 🤦🏻‍♀️ придумала .... отличная певица 👩‍🎤", "Напомнило песню Кристины Си «я проблема» 😁", "Вау как всегда шикарная 🤩", "Вау огонь 😍🔥", "Кайф действительно . Это высший пилотаж, ракета запущена🚀🚀🚀🚀 трек бомбический. Оля офигительно выглядит секси❤️😍😍😍😍🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Бузова ведет активный образ жизни, но при этом не забывает отдыхать.

Так, звезда недавно показала, как веселится прямо в туалете в ярко-красном платье и в таких же полупрозрачных колготках.

На фоне также слышен мужской голос, наложенный на ролик: "Посмотри на меня, посмотри на мою ногу, как красива она. Ты реально думаешь, я буду бегать за тобой?".

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