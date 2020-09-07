Совет по финансовой стабильности Нацинального банка Украины поддержал решение об увеличении выплат для украинцев в три раза

Речь идет о суммах гарантированных государством вкладов до 600 тыс. грн (сейчас – 200 тыс. грн) после реструктуризации долговых обязательств Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), сообщила пресс-служба НБУ.

Однако отмечается, что для того, чтобы рекомендации вступили в силу необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

Кроме того, в НБУ одобрили план такой реструктуризации долгов фонда с ограниченным сроком действия для восстановления платежеспособности ФГВФЛ до конца 2021 года, как того требовал подписанный в июне текущего года Меморандум об экономической и финансовой политике.

Отмечается, что задолженность ФГВФЛ по номиналу векселей перед правительством составляет 48,1 млрд грн и проценты по этим займам, которые должны быть погашены до 2031 года.

«После значительных выплат вкладчикам в 2015-2017 годах ФГВФЛ вынужден направлять на погашение этих долгов имеющиеся средства, которые должны обеспечивать стабильность системы гарантирования вкладов», – заявили в НБУ.

Совет рекомендовал обеспечить стабильность системы гарантирования вкладов через конвертацию текущих обязательств ФГВФЛ перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства.

Напомним, в Нацбанке озвучили плачевные цифры, экономика на дне.

Как сообщала Politeka, Нацбанк сделал важное заявление, ситуация с наличкой резко изменилась.

Также Politeka писала, что НБУ изменил важное правило, которое коснется всех украинцев.