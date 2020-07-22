Чиновники из Национального банка Украины решили рассказать гражданам, что нужно делать в случае звонка мошенников
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу нацрегулятора в Facebook.
Так, обычно мошенники звонят гражданам поздно вечером или даже ночью. Первым делом говорят о том, что близкий им человек попал в беду, и срочно нужны деньги. Обычно их просят перечислить на определенный счет.
В таком случае необходимо срочно позвонить человеку, за которого просят «выкуп». Если же это невозможно, то нужно потребовать у мошенников передать телефон этому человеку.
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Кроме того, настаивайте на личной передаче средств — это дополнительно отпугнет любителей «шальных денег».
После того, как они бросят или положат трубку, наберите полицию и сообщите о мошенничестве. Если сомнений нет, и это точно мошенники, нужно обратиться на горячую линию НБУ.
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Нехитрая схема, которая при этом может оставить вас без денег, выглядит следующим образом. На телефон неожиданно приходит сообщение:«Это SMS от банка, ваша карта заблокирована». Детали просят узнать по телефону.
Вы звоните и общаетесь якобы с представителем банка, который информирует о попытке мошенничества с вашей карточкой и просит вас срочно сообщить все реквизиты вашей карты, ПИН-код и пароли.
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