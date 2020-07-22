Это нужно знать всем

Чиновники из Национального банка Украины решили рассказать гражданам, что нужно делать в случае звонка мошенников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу нацрегулятора в Facebook.

Так, обычно мошенники звонят гражданам поздно вечером или даже ночью. Первым делом говорят о том, что близкий им человек попал в беду, и срочно нужны деньги. Обычно их просят перечислить на определенный счет.

В таком случае необходимо срочно позвонить человеку, за которого просят «выкуп». Если же это невозможно, то нужно потребовать у мошенников передать телефон этому человеку.

Кроме того, настаивайте на личной передаче средств — это дополнительно отпугнет любителей «шальных денег».

После того, как они бросят или положат трубку, наберите полицию и сообщите о мошенничестве. Если сомнений нет, и это точно мошенники, нужно обратиться на горячую линию НБУ.

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Нехитрая схема, которая при этом может оставить вас без денег, выглядит следующим образом. На телефон неожиданно приходит сообщение:«Это SMS от банка, ваша карта заблокирована». Детали просят узнать по телефону.

Вы звоните и общаетесь якобы с представителем банка, который информирует о попытке мошенничества с вашей карточкой и просит вас срочно сообщить все реквизиты вашей карты, ПИН-код и пароли.

Сценарій шахраїв: «Допоможіть, я в поліції або у лікарні» 🤔🤳🏻 Ви теж чули про такі випадки: серед ночі телефонує співробітник поліції або лікарні з повідомленням, що ваша дитина або інший родич потрапила в халепу і потрібно терміново перерахувати гроші на певний рахунок? 🕸🕷 Якщо таке сталося з вами, то найімовірніше ви потрапили до рук шахрая. Адже це – класична шахрайська схема. ❓ Що робити у цій ситуації? 1️⃣. У жодному разі не перераховуйте гроші – спочатку зателефонуйте дитині або родичу! 2️⃣. Не можете додзвонитися – попросіть поговорити з дитиною/родичем. Або скажіть, що можете підвезти гроші лише особисто. 3️⃣. Зателефонуйте на 102 або повідомте Кіберполіцію про шахрая. ⚠️ Пам’ятайте! Нікому і ніколи не можна повідомляти реквізити вашої платіжної картки! ☎️ Маєте сумніви щодо ситуації? Телефонуйте на гарячу лінію Національного банку України: 0 800 505 240 Gepostet von Національний банк України am Mittwoch, 22. Juli 2020

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