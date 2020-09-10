Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в необычном ракурсе

На фото Сьюзи показалась в белом прозрачном белье, которое состояло практически из веревочек и сеточки. Кортес оставила волосы распущенными, а сама соблазнительно выгнулась на кровати. Красотка соблазнительно взялась одной рукой за трусики, а губами прикусила пальчик на второй руке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я хочу", "Лицо Месси", "Какая ты красивая, ты очень хорошо на себя смотришь", "Mi amor", "Красивая малышка", "Пожалуйста, повернись", "Я хочу на ночь", "Ты красивая", "Красиво и очень жарко".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес показала, как развлекается в спортзале.

На фото Сьюзи стоит в наряде из кожаных веревочек. Образ Кортес дополнила ботинками и носками. Звезда развернулась спиной к объективу камеры и демонстрировала упругие ягодицы во всей красе.

Мы писали, что известная модель Сьюзи Кортес появилась на пляже в очень откровенном виде.

На одном из последних снимков модель предстала в белом купальнике, который был настолько откровенным, что едва ли прикрывал прелести.

Кортес опустилась на колени, погрузив ноги в песок. Она немного откинулась назад.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц впечатлила упругостями в коротком топе и шортиках

А еще Politeka писала, что владелица самых роскошных ягодиц Сьюзи Кортес показала свою гордость в жарких позах

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц посветила загорелыми формами в бикини и очаровала позой



