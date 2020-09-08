Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Лиза и Гарри, рассказали, как провели время
Шестилетние ребятишки растут очень артистичными и активными, пишет Politeka.net. Максим Галкин часто делится кадрами со своими детьми в Инстаграм.
Так, несколько часов назад артист опубликовал сториз, показав Лизу и Гарри, пришедших после школы.
Любящий отец поинтересовался, как прошли занятия, после чего Лиза сказала: "Все было ОК!". Также девочка отметила, что сегодня было легче. А Гарри при этом ходил по дому и активно двигался.
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Видно, что обоим пришлось по душе обучение, ведь у них было приподнятое настроение. Гарри в конце видео даже немного запел и улыбнулся.
Стоит отметить, что Лиза была одета в костюм - длинная яркая кофта и розовое лосины, а ее братик - в футболку с изображением молнии и джинсы.
Примечательно, что за кадром был слышен голос Аллы Пугачевой, которая разговаривала с энергичной детворой. Так и хочется сказать о них: "Вот это баловники!".
Напомним, Лиза И Гарри пошли в первый класс в этом году. Брат и сестра учатся в частной подмосковной гимназии на Рублево-Успенском шоссе, неподалеку от деревни Грязь, где живет семейство.
Недавно на одной из фан-страниц появилось фото маленькой Елизаветы в классе.
Девочка позировала за партой с поднятой рукой. На ней строгая форма гимназии.
Ранее мы писали, что Галкин показал, как Гарри и Лиза резвятся перед дверями своего замка.
Артист их спрашивает о впечатлениях от школы.
«Нормально», - говорит новоиспеченный школьник.
«Просто норм», - добавила его сестричка.
«Довольны дети», - слышно за кадром голос Аллы Пугачевой.
Напомним, дочь-первоклассница Максима Галкина и Аллы Пугачевой восхитила сборами в школу, кадры облетели сеть: «Девочка с юмором».
Как сообщала Politeka, Пугачева не сдержалась и прослезилась в объятьях Галкина, полное видео: «Дожить бы до тех времен, когда они…»
Также Politeka писала, что похудевшая Алла Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри: "Первоклассная девушка"